Rinnovo Pellegrini solo dopo l’Europeo. Mou ostaggio di Pau

La Repubblica (M. Pinci) – Per Tiago Pinto è semplicemente “il nostro punto di riferimento, il tipo ideale di calciatore che vogliamo“, come confessa da mesi a chiunque gli chieda di lui. Eppure, una chiamata per discutere del rinnovo di contratto, Lorenzo Pellegrini non l’ha ancora ricevuta.

Così ha deciso: se ne parlerà, e se le condizioni lo permetteranno si arriverà alla fumata bianca, quella che estenderà il suo contratto da 3,3 milioni lordi a stagione in scadenza tra un anno. Ma se ne parlerà soltanto dopo l’Europeo.

La Roma è ostaggio dei suoi portieri. In Portogallo sono certi: José Mourinho vuole a ogni costo il connazionale Rui Patricio, nonostante i 33 anni compiuti. Il problema è che prima di potersi muovere per acquistare un nuovo portiere, Pinto dovrebbe liberarsi di almeno uno degli “esuberi” Olsen e Pau Lopez. Che insieme pesano sul bilancio per 8 milioni di stipendi.

Ma Pau Lopez, operato alla spalla, potrebbe tornare in campo soltanto ad agosto. Trovare una società disposta a scommettere su un portiere infortunato non è semplicissimo, per usare un eufemismo. E la Roma, così, rischia di restare nel guado.