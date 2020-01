Rincorsa all’Europeo. Zaniolo, operazione riuscita. Il ct Mancini: «Ti aspetto»

La carezza di Ronaldo, la visita di Florenzi, i messaggi di Pallotta, Totti e Balotelli, l’abbraccio di una tifoseria che lo aspetta più forte di prima. Nicolò Zaniolo riparte da qui, in una rincorsa quasi disperata all’Europeo che in parte si giocherà proprio a Roma. Ieri il talento azzurro si è sottoposto all’intervento al ginocchio destro e a quel crociato maledetto che a Trigoria ha fatto 20 vittime nell’ultimo decennio. Ad operare il prof. Mariani, lo stesso che rimise in piede Totti in tempo record per il mondiale 2006. Dopo un’ora e mezza Zaniolo era fuori dalla sala operatoria. «Grazie a tutti, non vedo l’ora di tornare», il messaggio del numero 22 sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato anteriore destro e alla sutura della lesione del menisco. Tempi di recupero: 5-6 mesi. La Roma lo aspetterà per la prossima stagione, ma nel frattempo deve coprire come può un buco enorme in un reparto deficitario. Per questo Petrachi ha contattato l’Inter per l’ex Politano che con Conte non trova proprio spazio. Prima però i nerazzurri devono trovare il sostituto. De Paul è destinato a restare un sogno mentre in lizza restano Vital del Corinthians (che però agisce più centralmente) e Suso del Milan che ieri ha chiesto la cessione. A centrocampo infine è in arrivo Villar dall’Elche (di proprietà per l’80% del Valencia) per circa 3 milioni. Lo scrive Leggo.