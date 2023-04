Rimonta giallorossa sulla Juve: ora lo scudetto è ad un passo

Il Tempo (M.Vitulli) – Comanda la Roma. La squadra femminile giallorossa batte 3-2 la Juventus e vola a +11 sulle bianconere ipotecando lo scudetto, ormai davvero ad un passo. Il successo del Tre Fontane, alla presenza di Tiago Pinto, José Mourinho e Alberto De Rossi, porta la compagine di Spugna a +11 proprio sulle bianconere quando mancano cinque giornate alla conclusione del campionato (ma con solo 12 punti in palio in quanto ad ogni turno una squadra riposa).

Sotto per la rete di Bonansea al quarto d’ora, la Roma reagisce e dopo appena due minuti trova il pareggio con Andressa che supera Peyraud-Magnin con un tiro in scivolata. Il nuovo equilibrio, però dura poco perché al 25′ Caruso segna su rigore e la Juventus chiude la prima frazione in vantaggio. Di nuovo in campo, la Roma spinge e al 60′ Giacinti rimette le cose a posto con un tiro da fuori area, poi a quattro minuti dal fischio finale il Tre Fontane esplode di gioia. Bartoli mette in area e la norvegese Haug (appena entrata) trova l’impatto giusto di testa, 3-2 e Roma in paradiso.

“Nel secondo tempo abbiamo dimostratp di essere superiori”, le parole di Spugna a fine gara. Il mister della Roma è raggiante, lo scudetto è vicinissimo. “Credo che questa partita faccia capire la crescita della squadra anche dal punto di vista della mentalità – continua – rimanere in partita e poi ribaltarla non è cosa facile, siamo state veramente molto brave”.

Dopo essere rimasta a lungo ai box, Haug è tornata realizzando il gol decisivo. “Rientrare in questo modo è incredibile – sottolinea la norvegese – questa è una vittoria importantissima, è bellissimo”. Poi un messaggio ai tifosi: “Sono stati straordinari, ci hanno davvero aiutato trasmettendoci tanta energia per tutta la partita, voglio ringraziarli”