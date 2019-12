Rilancio per Smalling. Offerta aumentata a 15 milioni

I dirigenti della Roma si stanno muovendo per acquistare Chris Smalling a titolo definitivo. Il difensore ha comunicato al Manchester United di voler proseguire l’esperienza a Roma e sta facendo pressione affinché venga accettata la nuova offerta presentata dai giallorossi. Petrachi ha alzato l’asticella fino a 15 milioni totali che, sommati ai 3 già spesi per il prestito, si avvicinano moltissimo ai 20 richiesti dallo United. Si respira quindi un’aria molto più ottimista per il futuro dell’inglese nella Capitale. Lo riporta Il Tempo.