Brivido Riise. Incidente senza danni

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un grande spavento ma anche il lieto fine: John Arne Riise, ex terzino della Roma, è stato coinvolto in un incidente stradale in Norvegia. Riise e la figlia Ariana, 19 anni, sono finiti contro un guardrail lunedì sera, ma sono stati già dimessi dall’ospedale. “Mia figlia e io stiamo bene – ha scritto l’ex giallorosso in serata su Instagram –, siamo già tornati a casa“. Riise si stava spostando liberamente in auto perché in Norvegia non esiste la quarantena per il Coronavirus: anzi, dal 20 aprile il governo riaprirà gli asili e avvierà il percorso di ritorno alla normalità.