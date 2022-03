Rick e Tammy: l’amicizia oltre gli assist

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo – J.Aliprandi) – In Olanda in prestito Karsdorp ha lavorato sodo e con Fonseca è arrivata la riabilitazione alla Roma. La “locomotiva” sta tornando ai suoi livelli dopo aver passato qualche messe di appennamento. Ha dovuto fare gli straordinari perchè nei primi mesi le ha giocate praticamente tutte. A gennaio è stato acquistato Maitland-Niles che a giugno verrà rispedito all’Arsenal. Così l’olandese è tornato a fare gli straordinari, ma sempre con prestazioni significative. Contro Vitesse e Lazio ha realizzato due assist decisivi ai fini del risultato. Entrambi per l’amico Abraham. Con l’inglese è stato subito feeling.

Si frequentano con le compagne anche fuori dal campo e lunedì hanno festeggiato il detby in un ristorante specializzato in carne alla brace sulla Tuscolana. I due parlano rigorosamente in inglese, anche se capiscono perfettamente l’italiano. Karsdorp non realizzava un assist in campionato dal 19 settembre contro il Verona, in Conference dal 9 dicembre contro il CSKA Sofia. Adesso è arrivato a quota 7 tra tutte le competizione superando lo score dello scorso anno. In Olanda si domandano del perchè non sia stato convocato lui mentre Hateboer si.