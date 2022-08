Riccardi, talento smarrito: sarà libero tra un anno

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’immagine del suo profilo Instagram ritrae probabilmente quel sogno che aveva da bambino e che ha coronato il 4 aprile del 2019: esordire tra i professionisti, farlo con la squadra che da sempre tifa. Era un match di Coppa Italia, nella sfida contro la Virtus Entella Alessio Riccardi entrava nel mondo dei grandi, sostituendo quel Lorenzo Pellegrini che adesso è il capitano della Roma.

Ma da quel giorno tante cose sono cambiate, e quella giovane promessa, “Il Piccolo Principe”, come veniva soprannominato, adesso è scomparsa avvolta da troppe negatività che non lo hanno aiutato a far emergere quel potenziale che tutti dentro la Roma avevano notato. Così di fatto sono due stagioni che Riccardi non sta più giocando: prima con un prestito al Pescara dove ha raccolto soltanto otto presenze, poi con una stagione (la scorsa) passata a Trigoria ad allenarsi individualmente e giocando tre partite con la Primavera.