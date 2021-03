Reynolds rinuncia alla Nazionale per restare a Trigoria ad allenarsi con i compagni

Non è stato un buon esordio quello di Bryan Reynolds con la maglia della Roma, in una gara obiettivamente giocata male anche dai compagni e che ha visto i giallorossi sconfitti a Parma. Però arriva un buon segnale a Fonseca. Il terzino infatti ha deciso di non far parte della selezione che prenderà parte al torneo preolimpico che avrà inizio in Messico tra pochi giorni. L’ex Dallas FC era stato inserito nella lista dei 50 preconvocati. Rimane quindi a Trigoria per restare con i compagni con il beneplacito della federazione statunitense e alla società il gesto ha fatto indubbiamente piacere. Lo riporta Il Corriere dello Sport.