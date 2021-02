Reynolds negli Stati Uniti per risolvere alcuni problemi burocratici. Nei prossimi giorni il rientro

C’è tanta curiosità attorno a Bryan Reynolds per quello che potrà dare alla Roma. Per vederlo in campo, però, dovrà passare ancora un po’ di tempo perchè ora il giocatore, come detto da Fonseca in conferenza stampa, si trova negli Stati Uniti per risolvere alcuni problemi burocratici: “Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici“.

L’esterno è in attesa del visto più lungo per rimanere nella Capitale a vivere e lavorare. Nei prossimi giorni è atteso il rientro. Lo riporta il sito del Corriere dello Sport.