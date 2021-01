Solo questione di giorni l’arrivo di Bryan Reynolds alla Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il terzino del Dallas, promesso sposo dei giallorossi, è risultato negativo anche al secondo tampone.

Per sbarcare nel nostro paese ne servono tre consecutivi negativi: domani ne farà un altro, in tal caso il terzino sarà a Roma tra venerdì e sabato. Non ci sono dubbi sul buon esito del trasferimento nella Capitale.