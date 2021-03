Risolte le beghe burocratiche, Bryan Reynolds ha ottenuto la prima convocazione con la Roma per la gara contro il Genoa. Seppur non è sceso in campo, il terzino statunitense ha festeggiato la vittoria (1-0) contro i rossoblù arrivata con il colpo di testa di Gianluca Mancini sul perfetto assist da corner di Lorenzo Pellegrini. L’esterno classe 2001 ha pubblicare una storia su Instagram per esprimere la propria gioia: “Gran momento, + 3″, scrive Reynolds.