Reyndols-Juventus: il Cagliari è più freddo nell’ingaggiare il giocatore

La Juventus segue da molto vicino Bryan Reynolds, ma c’è un problema che sta frenando la trattativa. I bianconeri, avendo comprato McKennie in estate, hanno termianto gli slot per i calciatori Extra UE ed ora sono in cerca di una squadra per “parcheggiare” l’esterno, un po’ come successo per Demiral quando si accasà al Sassuolo. Il Cagliari, in queste ore, si registra più freddo.

Sul terzino si sta scatenando una vera asta internazionale con Bruges e Roma presenti. Non si esclude un rilancio a 9-10 milioni di euro. Molto dipenderà anche da Reynolds il quale è attratto dalla Juventus. Lo riporta Tuttosport.