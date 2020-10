Retromarcia Manchester, fumata grigia per Smalling

Il Tempo (F.Biafora) – Fumata grigia per la trattativa che dovrebbe portare Smalling ad indossare nuovamente la maglia della Roma. Ieri mattina è arrivato a Trigoria Jozo Palac, intermediario che ha retto i fili dell’operazione tra i giallorossi e il Manchester United, che ha mostrato segnali di irrigidimento verso l’affare. Il procuratore ha incontrato Fienga e dopo circa un’ora e mezza ha lasciato il centro sportivo piuttosto nervoso, tornandovi poi nel pomeriggio. Mercoledì c’era stata una stretta di mano virtuale sulla base di circa 15 milioni di euro, bonus compresi, con gli ultimi dettagli da limare nell’appuntamento di venerdì. Il summit a Trigoria però non ha portato l’esito sperato e i giallorossi sono stati colti di sorpresa dalle pretese del club inglese che è tornato a chiedere 20 milioni per il difensore centrale. Forte irritazione sia sul fronte Roma che sul fronte giocatore, il cui entourage fa trapelare il risentimento nei confronti dello United. La trattativa però non è ancora saltata e anche oggi si continuerà a trattare per cercare di trovare un’intesa.