Corriere della Sera – Vince la Roma, gol di Simone Inzaghi. È successo davvero, non è una battuta in vista dell’incontro di sabato in cui il tecnico interista fra l’altro non sarà in panchina perché squalificato. Doveva ancora compiere 19 anni, aveva giocato 5 partite in C1 con il Carpi, la Roma di Sella lo chiese in prestito per il Torneo di Viareggio del 1995. E fu proprio lui a firmare l’unico successo, 1-0 al Bayer Leverkusen.