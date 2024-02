La Repubblica (G. Scarpa) – I petrodollari per rilanciare la Roma americana. Le voci si rincorrono da giorni, settimane: si mormora di una trattativa avviata – ma non ancora definita – tra gli arabi e i Friedkin per la cessione della società. E ogni giorno i rumors si fanno più insistenti.

La presenza di Eric Williamson nell’Urbe non è sfuggita a nessuno. Williamson, membro del board del club, uomo di fiducia di Friedkin, si muove dagli States solo per le grandi occasioni. Per cacciare José Mourinho, tanto per dire. E il fatto che la scorsa settimana fosse di nuovo a Roma ha il suo peso. Qualcosa si sta muovendo e potrebbe rimescolare le carte ai vertici del club.

Due sono i nomi che circolano con una certa insistenza, il fondo Pif (Public investment fund) che è la cassaforte del regno Saudita con un patrimonio stimato che sfiora gli 800 miliardi di dollari. Pif, però, è già proprietaria del Newcastle e le norme Uefa sulla multiproprietà potrebbero rappresentare un ostacolo, anche se non un impedimento.