La Gazzetta dello Sport – Huijsen il Frosinone lo ha soltanto sfiorato a gennaio. Il 18enne difensore ha scelto la Roma per José Mourinho, ma il primo gol in Serie A lo ha segnato con Daniele De Rossi in panchina. Al di là della rete al Cagliari, l’olandese si è calato subito nell’ambiente giallorosso (6 presenze tra campionato e Coppa Italia). Tanto da far drizzare le antenne ad almeno 3 club europei: Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia. Un po’ il talento e un po’ i margini di crescita, trattandosi di un 2005. Difficile che Giuntoli ascolti offerte inferiori ai 25-30 milioni, cifre però tutt’altro che impossibili per quelle società.