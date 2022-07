Restano a casa in cinque: Shomurodov è un caso

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Roma in Israele contro il Tottenham, ma senza cinque giocatori. Perez, Shomurodov, Veretout, Volpato e Tripi ieri non hanno infatti preso il volo da Fiumicino che ha portato la squadra a Tel Aviv. Tra infortuni e mercato i giocatori sono rimasti a Trigoria per lavorare.

Per Shomurodov, Tripi e Volpato niente problemi fisici, ma scelta tecnica di José Mourinho. Clamorosa quella sul centravanti uzbeko, che adesso finisce diritto sul mercato e in attesa di offerte.

Soltanto due giorni fa l’agente Kahor Muminov aveva dichiarato: “A oggi Shomurodov è un giocatore della Roma. Se ci potranno essere cambiamenti? Non escludo nulla“. Parole non particolarmente apprezzate all’interno di Trigoria – dopo le lamentele del giocatore la scorsa stagione ai media uzbeki – e che potrebbero aver spinto Mourinho a escluderlo dalla trasferta.