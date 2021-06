Marash Kumbulla ancora titolare con la sua Albania. Dopo il pareggio maturato nell’ultima amichevole con il Galles di Gareth Bale, il difensore dovrà vedersela con la Repubblica Ceca in una nuova amichevole prima di partire per le vacanze. L’Albania non è infatti parte degli Europei non avendo centrato la qualificazione. Insieme al difensore giallorosso agirà un altro difensore della Serie A, Berat Djimsiti.