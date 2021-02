Recuperato Cristante. Kumbulla forse con il Milan

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Fonseca è stato chiaro sulla linea difensiva: “Per il Milan forse recupereremo Kumbulla, non penso invece Smalling e Ibanez“. Questa sera il portoghese potrà contare su Cristante che giocherà al fianco di Mancini e Spinazzola. In campionato, però, ci saranno anche Fazio e Jesus: “Se sono pentito di averli lasciati fuori dalla lista? Si parla di questo perchè è nata una situazione straordinara, con tutti questi infortuni“. Resta il fatto che uno dei due potrà scendere in campo contro il Milan. Kumbulla, al rientro, non avrà i 90 minuti nelle gambe. Chi non ci sarà sicuramente è Pastore: fuori dalla lista UEFA, in campionato non troverà spazio in tempi brevi: “Sta recuperando pian piano“, dice Fonseca.