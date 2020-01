Record per le Euro-big: 9,5 miliardi di fatturato

Il fatturato dei primi 20 club europei nel 2018-19 è salito a 9,5 miliardi di euro, un nuovo record. Il Barcellona il numero uno, con 840.8 milioni di euro, davanti a Real Madrid e Manchester United. Il gap con i blancos è il più largo della storia, con 90 milioni di scarto, grazie soprattutto alla “scelta di gestire direttamente il proprio merchandising e la concessione delle licenze invece che affidarsi a terzi“. Bayern Monaco e PSG completano il quintetto d’oro. Sono 4 le squadre italiane che fanno parte della top 20, con l’ingresso, per la prima volta, del Napoli. Sale al decimo posto la Juventus, l’Inter mantiene la 14esima posizione, ma con una significativa crescita dei ricavi. La Roma ha perso una posizione in classifica, superata dai tedeschi dello Schalke 04, e adesso è sedicesima. I diritti televisivi restano la principale fonte di entrate per i tutti i club, in media il 44%. Lo scrive il Corriere Della Sera.