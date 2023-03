Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini incerottato ma presente, Cristante-Matic confermati, Abraham anche?

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Dissoluta e nemica di sé contro il Sassuolo, ora ha da essere virtuosa come nel primo atto. Confezionata l’ennesima malefatta che ha precluso di spiccare il volo al secondo piano, la Roma domani cercherà di chiudere la valigia per i quarti di Europa League. Manca la seconda metà, sicuramente contesa a muso duro dalla Real Sociedad.

Messo un piede avanti con il cartellino firmato El Shaarawy e Kumbulla, la truppa del ritrovato Mourinho dovrà difendersi dall’attacco spagnolo. I baschi in questa settimana – oltre ad aver nuovamente pareggiato (1-1) in casa del Mallorca – hanno covato sentimento di rivincita. Di remuntada.

Sarà un bollore quello in cui i giallorossi si ritroveranno. Già di per sé calda, l’atmosfera alla Real Arena si preannuncia gladiatoria. L’impianto è praticamente sold out, restano poche centinaia per le tribune, e vedrà anche il supporto dei romanisti. Accoreranno in più di 1400 i romanisti a San Sebastian: sold out anche in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL SOCIEDAD-ROMA

Scarne le possibilità di scelta domenica, domani la Roma recupera tutti. A partire da Mourinho, in panchina dopo aver scontato la prima delle due giornate di squalifica. Prima di pensare al derby di domenica (ore 18), il focus è tutto su domani. La gara di ritorno con la Real Sociedad assume i contorni di un crocevia della stagione. Ecco perché da qui ci sarà spazio solo per le prime – per non dire primissime – scelte. In difesa, nemmeno a dirlo, si rivedrà la solita retroguardia: Mancini, Smalling ed Ibanez – squalificato all’andata – a protezione di Rui Patricio.

Nonostante il gol, il primo con la Roma, che ha accorciato il momentaneo 1-2 con il Sassuolo, Zalewski andrà in panchina. Come già successo nelle sere europee, sul binario di destra si installerà Karsdorp. Spinazzola diffidato e confermato dall’altra parte, Cristante – assente domenica per squalifica – ed il neo diffidato Matic la coppia di centrocampo.

Sulla trequarti a spalleggiare Dybala ci sarà Pellegrini. Dopo i 30 punti di ferita rimediati all’andata, il capitano ha saltato la partita con il Sassuolo. Da lunedì in gruppo, il numero 7 indosserà un caschetto protettivo e sarà in campo dall’inizio. In avanti Abraham. Belotti, operatosi dopo l’andata per la frattura di due dita della mano destra, indosserà un tutore a sarà a disposizione.

La Real non dovrebbe allontanarsi dalla formazione dell’andata: Mendez e Oyarzabal in panchina, Kubo e Sorloth titolari. Insieme agli ultimi due, ci saranno Gorosabel e Rico terzini, Zubeldia e Le Normand centrali. Remiro in porta.

Merino e capitan Illarrmendi interni del centrocampo gestito da Zubimendi. Dietro al gigante norvegese – compagno di nazionale di Solbakken, assente in lista Uefa e convocato dall’omonimo commissario tecnico per il prossimo impegno – Silva e Kubo. Il nipponico nella conferenza di ieri ha innalzato sogni di gloria: “Voglio far parte della squadra che entrerà nella storia per aver rimontato la Roma”.

DOVE VEDERE REAL SOCIEDAD-ROMA

La gara tra Real Sociedad e Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Due i canali riferimento: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251). La gara comincerà alle 21, il prepartita alle 20.

Stefano Borghi e Riccardo Tiribocchi commenteranno la gara per Dazn; Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti, invece, per Sky.

REAL SOCIEDAD-ROMA, ARBITRA KOVACS: HA DIRETTO LA FINALE DI CONFERENCE

István Kovács sarà l’arbitro di Real Sociedad–Roma. Assistenti del fischietto romeno i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Horatiu Fesnic quarto uomo. Coppia tedesca al monitor: Bastian Dankert al Var, Sören Storks Avar.

Kovács è stato il direttore di gara della finale contro il Feyenoord di Conference League. Positivi anche gli altri due precedenti: vittoria (4-0) contro lo Zorya nei gironi della medesima competizione vittoria nei playoff dell’Europa League 2020-21 in casa del Braga (0-2). Se con la Roma i precedenti sono tutti favorevoli ai giallorossi, non si registrano invece incroci con la Real Sociedad.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, D. Rico; Merino, Zubimendi, Illaramendi; David Silva, Kubo; Sorloth.

A disposizione: Zubiaurre, Barrenetxea, Sola, Carlos Fernandez, Turrientes, Munoz, Mendez, Navarro, Ovarzabal, Pacheco.

Allenatore: Alguacil.

Diffidati: Méndez.

Indisponibili: Elustondo, Sadiq.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar, Celik, Kumbulla, Zalewski, Wijnaldum, Camara, Bove, Volpato, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

Diffidati: Spinazzola.

Squalificati:-.

Indisponibili: Darboe, Solbakken.



Arbitro: Kovacs.

Assistenti: Marinescu-Artene.

IV Uomo: Fesnic.

Var: Dankert.

Avar: Storks.