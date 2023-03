Real Sociedad-Roma, biglietti in vendita dal 2 marzo

Acquisto voucher su asroma.com

FASE 1: Questa fase, riservata ai titolari di Abbonamento Serie A (Classic e Plus) durerà dalle ore 16 di giovedì 2, fino alle ore 11:59 di lunedì 6 marzo. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento Serie A 22/23.

FASE 2 (eventuale): vendita libera dalle ore 12 di lunedì 6, alle ore 13 di mercoledì 8 marzo. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione.

L’acquisto del biglietto per questa partita non costituirà alcun diritto di prelazione per eventuali ulteriori trasferte europee.

Su indicazione della Real Sociedad, non sarà possibile scegliere il posto e l’assegnazione avverrà a partire dal settore V1.

PER ULTERIORI INFO CLICCA QUI

