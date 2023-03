Real Sociedad, Oyarzabal: “Non siamo in un buon momento. Dobbiamo essere uniti e andare avanti”

La Real Sociedad non sta vivendo un buon momento di forma nella Liga. La prossima avversaria della Roma in Europa ieri ha giocato la sua gara di campionato pareggiando la sfida contro il Cadice attualmente 14esimo in classifica. Ne ha parlato Mikkel Oyarzabal, stella dei baschi, al termine proprio del match: “Ora forse siamo in un momento in cui non stiamo del tutto bene. Quello che dobbiamo fare è essere uniti e andare avanti, cercando di superare questo periodo il prima possibile. Speriamo che i buoni risultati tornino presto, l’impegno e la voglia non stanno mancando”, ha detto ai canali ufficiali del club.