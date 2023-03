Real Sociedad, Algucil esclude il turnover: “Non penso mai alla partita che verrà dopo. Domani vogliamo vincere, non importa il resto”

In vista della sfida di Europa League tra Roma e Real Sociedad, il tecnico degli spagnoli, Imanol Algucil, esclude il turnover nella sfida contro il Cadice di domani. In conferenza stampa, il tecnico ha avuto modo di rispondere ad alcune domande sul match con i giallorossi, ecco le sue parole:

Rotazioni pensando alla Roma?

“Non so se è perché non mi credi e per questo me lo chiedi sempre, ma non penso mai alla partita che verrà dopo. In questo momento quello che vogliamo e quello che dobbiamo fare è vincere la partita di domani e ancora di più dopo non aver vinto le ultime due. Quello che vogliamo è vincere in modo che i nostri tifosi se ne vadano felici. Inoltre abbiamo tempo, giocheremo domani e poi giovedì… c’è ancora molto da fare e riusciamo a giocare ogni tre giorni. Domani abbiamo una partita importante davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere, non importa il resto”.

Vincere domani vi darebbe uno slancio verso la Roma?

“Mi piace sempre affrontare la partita successiva dopo aver vinto. Ma se perdiamo o pareggiamo affronteremo la prossima partita allo stesso modo. Giochiamo con i nostri tifosi, veniamo da due partite senza vincere e vogliamo vincere”.