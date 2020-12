Rapporti inclinati tra Manchester United e Lingard. La Roma ci pensa

La storia tra Jesse Lingard e il Manchester United è destinata a finire. Il motivo di questo rapporto inclinato sarebbe da attribuire al rapporto tra il trequartista e il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer. Il 28enne, infatti, in questa stagione ha collezionato solamente 2 presenze e 99 minuti e tutto farebbe pensare ad una sua partenza.

Ecco che, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, sull’attaccante inglese ci sarebbe l’interesse della Roma. In estate il calciatore era stato vicino sia alla Lazio che alla Real Sociedad. Per i giallorossi si tratterebbe di un rinforzo di primo livello che aiuterebbe e non poco il reparto offensivo, ancora mancante di valide alternative.