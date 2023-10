L’ex centrale interista Andrea Ranocchia è stato interpellato a Cusano Tv sulla questione Romelu Lukaku.

“Lukaku non pensavo andasse alla Roma. Non so proprio cosa sia successo, gli volevano tutti bene e conosceva l’ambiente. Sinceramente non me lo aspettavo. Alla Roma si è subito ambientato bene e nonostante il suo fisico ci metta un po’ a trovare la forma sta avendo delle buone prestazioni. Se sono deluso da interista? Sì ma ormai il calcio è così, non ci sono più le bandiere e contano molte altre cose oltre l’affetto sportivo. Mi dispiace perché è un giocatore forte ma l’Inter è corsa ai ripari in maniera ottima”.