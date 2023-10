Julio Sergio: “Rui Patricio ha esperienza. Svilar deve far vedere quello di cui è capace”

Julio Sergio è intervenuto nel corso della trasmissione Sportpaper Tv e ha analizzato la situazione dei portieri giallorossi: Svilar e Rui Patricio. Inoltre ha lasciato un commento sul prossimo incontro di campionato Cagliari-Roma. Ecco le sue parole:

Che consiglio dai a Rui Patricio, soprattutto dopo le critiche?

“Il portiere deve avere la testa giusta, lui è esperto, sa gestire. Pur vero che Roma è una piazza particolare, ma lui deve fare il suo e aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo: la Champions League.”

Domenica ci sarà Cagliari-Roma, cosa ti aspetti?

“Difficile sempre contro le piccole squadre. Sono sempre organizzate, ti lasciano giocare e poi colpiscono in contropiede. La Roma ha qualità individuale, ma non sarà una partita semplice. A Cagliari c’è un signore che è Claudio Ranieri e va rispettato, soprattutto per ciò che mi ha dato, ma spero che la Roma vinca.”

Svilar non ha convinto, resta il secondo portiere. Daresti fiducia a Svilar?

“Penso di sì, abbiamo bisogno di un portiere. Rui Patricio è esperto, abbiamo bisogno di un ricambio. Lui deve far vedere quello di cui è capace, come capitò a me da ragazzo. Quindi, io darei fiducia“.