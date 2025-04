Oggi alle 12:45 Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro la Lazio. Uno scontro tra le due formazioni capitoline che sa di Champions League. Il tecnico si è soffermato anche su altri temi caldi sul futuro allenatore e del club. Ecco le parole complete del tecnico giallorosso.

RANIERI IN CONFERENZA

Quanto può cambiare l’utilizzo di Castellanos per un cambio in difesa?

“No non cambierà nulla, sappiamo che Lazio gioca un gioco corale per cui sappiamo quello che ci aspetta e daremo il massimo”

È una partita importante che ottica può avere?

“Io ho sempre detto che metto la squadra in campo per vincere, lotteremo come abbiamo fatto con la Juventus, la squadra è forte e compatta. Le nostre sono ambizioni per dare il massimo.”

Possiamo escludere Vieira come prossimo allenatore?

“Da oggi non parlerò più del nuovo allenatore”

Cosa ne pensa di Cristante?

“È un ottimo giocatore, Cristante sa inserirsi bene nelle azioni offensive ed è tra i primi che calcolo quando devo fare le formazioni.”

Sarà il suo ultimo derby da allenatore?

“Sì, ho detto che smetto quindi sarà l’ultimo”

Che gap manca per la Champions?

“Quando sono arrivato ho detto che Roma non è stata fatta in una notte. Noi stiamo facendo il massimo per avvicinarci per riportare la Roma in Champions. Poi starà alla proprietà mettere nuovi mattoni”

Una valutazione sui nuovi arrivati?

“Io credo che abbiamo fatto delle buonissime scelte, sono tutti giocatori da Roma, poi starà al nuovo allenatore decidere se saranno validi o no”

Il futuro dipenderà anche da Ranieri?

“Ho già risposto alla stampa per questa domanda, sarà una bella partita ma guardo sempre al futuro, sarà una partita difficile e se si riuscirà a vincere sarò contento.”

Ci dica di suo fratello?

“È uguale a me ma sta male e non credo che l’abbiate scambiato per me per la fatidica cena che si sono inventati. Paredes è un play fondamentale e più bravi di lui ce ne sono pochi”

Su Gourna-Douath che cosa ne pensa e quale sarà il suo futuro?

“A me piace tantissimo e ho puntato molto su di lui, ha digerito il lavoro che stiamo facendo e se l’ho messo contro la Juve è sicuramente perché è molto valido e se lo riscatteremo starà al nuovo allenatore decidere.”

Si sente favorito per la partita vista la situazione della Lazio?

“Io non credo che la Lazio stia in difficoltà, io penso che la gara sia molto dura e tirata e che ci sia sportività tra squadre e tifosi e soprattutto tanti sfottò perché sono bellissimi e divertenti.”

Pisilli e Baldanzi, quanto gli manca a questi giocatori per fare lo step in più?

“L’esperienza, Baldanzi ha una freschezza e brillantezza bellissima, Pisilli ha un tiro e tempi di inserimento giusti, se inizia a giocare sereno potrà fare tutto.”