Manca sempre meno al derby della Capitale, e in casa Roma si lavora senza sosta per arrivare pronti al big match contro la Lazio. Claudio Ranieri non vuole lasciare nulla al caso e, nonostante la tensione crescente, ha mantenuto il gruppo concentrato e focalizzato sull’obiettivo: ottenere una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa Champions.

Anche questa mattina i giallorossi sono scesi in campo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per una nuova seduta di allenamento. A due giorni dalla stracittadina, in programma domenica sera alle 20.45, l’unica nota negativa riguarda le assenze di Paulo Dybala, ormai fuori fino a fine stagione, e del saudita Saud Abdulhamid. Buone notizie, invece, dal resto del gruppo: Ranieri ha potuto contare su diversi recuperi, tra cui quelli di Rensch e del capitano Lorenzo Pellegrini, che sembrano pronti a dare il loro contributo in una delle sfide più sentite della stagione.

L’atmosfera si fa sempre più elettrica, e a Trigoria si respira la tensione tipica delle grandi occasioni.