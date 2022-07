Ranieri: “Complimenti alla Roma per il colpo Dybala. La squadra ha le potenzialità per entrare in Champions”

Claudio Ranieri oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, e ha parlato di Josè Mourinho e del momento attuale della Roma, anche in funzione dell’arrivo di Paulo Dybala tra i giallorossi. Queste le sue parole:

È funzionale al gioco di Mourinho?

Prima di rispondere voglio fargli i complimenti: mi sembra ci abbia messo una parola pesante… Di sicuro Dybala ha scelto la Roma anche perché ad allenarla c’è uno come Mourinho.

Con Dybala dove può arrivare la Roma?

Gli obiettivi è giusto che li stabilisca la società d’accordo con Mourinho, quindi non tocca a me. Dico però che ha le potenzialità, se tutto funziona, per entrare in zona Champions League.