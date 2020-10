Rangnick: “Non sto trattando con la Roma. Mi vedo lavorare come allenatore per un club ambizioso, in lotta per il titolo”

Ralf Rangnick negli ultimi mesi è stato più volte accostato alla Roma. La squadra giallorossa è ancora alla ricerca di un direttore sportivo dopo il licenziamento di Petrachi, come ammesso anche da Paulo Fonseca. Tra i nomi sul taccuino della famiglia Friedkin c’è anche Rangnick che, da quanto trapelava, aveva incontrato i proprietari a Londra per trattare. Intervistato da El Pais, il dirigente ha però smentito di aver trattato con la Roma per un suo approdo in giallorosso. Queste le parole rilasciate:

“Non sto trattando con la Roma. Non riesco a immaginare di andare lì in questo momento. Penso che gli ultimi 14 anni, trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia, hanno mostrato che io sia nel mio momento migliore e che rendo di più quando sono uno sviluppatore di club, più che un allenatore e basta. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche lavorare come allenatore per un club ambizioso, subito in lotta per il titolo“.