Rangnick: “Non mi vedo alla Roma”

Il Tempo (F. Biafora) – Ralf Rangnick è stato uno dei primi dirigenti che i Friedkin hanno voluto incontrare, una volta rilevata la Roma da James Pallotta, ma probabilmente le sue caratteristiche non possono convivere con l’attuale organigramma e la struttura dirigenziale che hanno in mente di costruire i nuovi proprietari del club giallorosso. Così, parlando ad ElPais, Rangnick ha dichiarato: “Non sto trattando con la Roma. Non riesco a immaginare di andare lì in questo momento. Penso che gli ultimi 14 anni, trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia, hanno mostrato che io sia nel mio momento migliore e che rendo di più quando sono uno sviluppatore di club, più che un allenatore e basta. La mia intenzione è quella di lavorare in un club tradizionale, che sia in Germania o in Inghilterra. Ma mi vedo anche lavorare come allenatore per un club ambizioso, subito in lotta per il titolo“. Prosegue la ricerca del direttore sportivo dunque per i Friedkin, con Boldt candidato principale. In agenda c’è un nuovo incontro tra le parti.