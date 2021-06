Ramos alla Roma e Ibanez al Real, pazza idea? Ecco i tasselli da incastrare

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Per portare Sergio Ramos alla Roma e Roger Ibanez al Real Madrid si devono incastrare vari tasselli: lo spagnolo e il club giallorosso dovranno far diventare la trattativa da sondaggi a concreta e poi, soprattutto, Ancelotti deve fare un’offerta per il centrale brasiliano che ha una clausola di 80 milioni di euro. In un mercato con mille complicazioni economiche sembra un investimento difficile da fare. Per Ibanez, comunque, andare via non è un’opzione perchè vuole giocare titolare con Mourinho.

Per non perdere nessun allenamento ha rinunciato anche alle Olimpiadi. Comunque a Trigoria sono arrivati dei sondaggi, ma ancora nessuna offerta ufficiale. Gli stessi sondaggi che la Roma ha fatto per Sergio Ramos. La trattativa è difficile, ma non impossibile. Il centrale chiede un ingaggio stellare che la società capitolina, nonostante il Decreto Crescita, non è convinta di dare. Mourinho è nettamente a favore, ma non può essere l’unico.