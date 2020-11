Virginia Raggi insieme al Comune di Roma ha promosso l’iniziativa “Amami e basta”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza delle donne. Il sindaco nel corso dell’evento ha rilasciato alcune dichiarazioni, queste le sue parole:

“Stadio della Roma? Siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni e abbiamo trovato un accordo in comune sulla Roma-Lido. Mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra”.