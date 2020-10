Raggi-Friedkin: c’è feeling. Il nuovo stadio è più vicino

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Nell’incontro Raggi-Friedkin ha vinto l’esigenza del presidente della Roma. Hanno fatto della riservatezza assoluta la loro cifra stilistica e così il primo incontro è saltato, mentre il secondo è stato fatto in così gran segreto da cogliere di sorpresa tutti i cronisti. Questo meeting è servito senz’altro dal punto di vista conoscitivo. Ryan Friedkin sarà il nuovo punto di riferimento dell’amministrazione per quanto riguarda l’impianto di Tor di Valle. La Raggi ha ribadito che entro dicembre vorrebbe portare in Aula il nuovo progetto per l’approvazione definitiva e questo ha fatto piacere al presidente Friedkin. Dopo l’ottimismo che si è respirato in primavera, lo stallo che si è registrato dal punto di vista politico ha portato al risorgere di voci sullo spostamento dello Stadio e tutto ciò che c’è intorno. In teoria tutto è fattibile, ma questo significherebbe spostare gli orologi indietro di 3-4 anni. Sembra davvero un’ipotesa da ultima spiaggia, anche perchè Friedkin ha incontrato in Svizzera Radovan Vitek che è pronto ad acquistare i terreni di Tor di Valle.