Radicale ma silenziosa la rivoluzione di Dan

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Dan Friedkin rivoluziona la Roma, procedendo a piccoli passi. Oggi ha interrotto il rapporto con la società Federica Bafaro, responsabile del personale, legata allo studio Tonucci. I Friedkin continuano a seguire da vicino i lavori del club, per la prima volta non erano in tribuna contro il Genoa, ma stanno cambiando anche i piccoli particolari a Trigoria. A breve sceglieranno il nuovo direttore sportivo e creeranno il nuovo organigramma. Ryan è spesso a Roma e ha una professoressa che lo segue per imparare l’italiano in fretta. Il presidente è soddisfatto dei risultati della squadra e del lavoro di Fonseca e sono migliorati anche i rapporti all’interno del gruppo. Resta in stand by la questione stadio, Friedkin è intenzionato ad andare avanti ma non ha fretta.