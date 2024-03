Corriere dello Sport (A. Di Nardo) – Sei anni senza Davide Astori. Quella di ieri è stata una giornata dedicata al ricordo dell’indimenticato capitano della Fiorentina, scomparso all’età di 31 anni il 4 marzo 2018 per un arresto cardiaco. Sui social tanti i messaggi di affetto da parte di ex compagni come Cristiano Biraghi, attuale capitano viola che porta ancora il segno di Davide sulla fascia al braccio.

Nel ricordo di Davide sarà il prossimo weekend di campionato, con Fiorentina-Roma, match che vedrà impegnate domenica sera due sue ex squadre. Una partita che vedrà protagonista anche l’Associazione Davide Astori, organizzazione benefica nata in suo onore che, in accordo con la società viola, domenica promuoverà una raccolta fondi da devolvere alla popolazione di Campi Bisenzio colpita lo scorso autunno dall’alluvione.