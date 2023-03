Rabiot: “Abbiamo fatto meglio della Roma. Siamo frustrati e delusi”

Adrien Rabiot ha commentato la sconfitta della Juve contro la Roma.

RABIOT A DAZN

Sulla Champions.

Certo io voglio giocare ad alto livello le migliore competizioni. Noi possiamo raggiungerla sia in campionato che in Europa League, sarà sicuramente un obiettivo importante per il mio futuro.

RABIOT A SKY SPORT

Sul palo.

Rui Patricio è stato bravo. Poi siamo stati un po’ sfortunati con le occasioni create. bravo.

Sulla sconfitta.

abbi ma è normale quando perdi una partita del genere con tante occasioni. È il calcio. Stasera abbiamo fatto molto meglio di loro, ma la palla non entrava. Dobbiamo continuare così, stasera abbiamo dimostrato tanto. Dobbiamo continuare a lavorare, giovedì c’è un’altra partita. Siamo consapevoli di essere forti, di avere una squadra di qualità. Oggi sono entrati tanti giocatori che possono aiutarci. Prima della partita sapevamo che la Roma subiva pochi gol e che oggi sarebbe stata difficile.