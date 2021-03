Questa è l’ora de mostrà quanto valemo – VIDEO

Pagine Romaniste – “Forza Roma” di Lando Fiorini cita una frase che mai come ora calza a pennello “Questa è l’ora de mostrà quanto valemo“. Dopo più di una settimana di sbeffeggiamenti tra rinvii tattici, schiaffi dai giornali e tutto quello che gira intorno al nome Roma, c’è bisogno di una reazione e il Napoli è proprio la squadra giusta. Lo spostamento di Juventus-Napoli è l’ennesima zozzeria di un campionato che ormai pare più una barzelletta che una vera e propria competizione.

Il ricorso respinto per il punto di Verona è un’altra pagina triste visto che a tutti è concesso di tutto. Tamponi e giocatori (che poi scendono in campo) che non si capiscono se siano positivi o meno ed esami truccati per comprare un giocatore sono soltanto due delle ultime cose di un sistema che va rivisto, ma che nessuno ha voglia di rivedere. Contano le persone sbagliate, quelle che pensano soltanto ai loro interessi. Quindi ora più che mai la Roma deve tirare fuori il suo orgoglio ed andare oltre l’ostacolo per superare tutte queste scorrettezze e dimostrarsi più forte.