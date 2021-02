Quei gol alla francese: Veretout più di Candela

Corriere dello Sport (R. Maida) – È stata la domenica perfetta per Jordan Veretout. Ha sfasciato velocemente il piano tattico dell’Udinese infilandosi nella terra di mezzo. Né centrocampista, né attaccante. Un trequartista sui generis che nelle idee di Fonseca avrebbe dovuto aumentare l’efficacia offensiva della squadra. Con Cristante e Villar a fare gioco, con Pellegrini a ricordare le linee, c’era più tempo e più modo per aggredire la difesa avversaria. “Si, l’allenatore mi ha chiesto di avanzare e l’ho fatto. Non è così abituale per me segnare di testa, mi era capitato solo un’altra volta in Francia ma l’importante era riprendere la nostra marcia. Dopo la sconfitta di Torino ci serviva un risultato forte“.

Con i due segnati all’Udinese, Veretout ha stabilito il record personale di gol in un campionato: 9. Non solo: a quota 15 complessivi ha già superato Vincent Candela in cima alla classifica dei marcatori francesi della storia della Roma. Altro che mediano: adesso è il miglior realizzatore della squadra in stagione dopo Mkhitaryan, 10 gol tra campionato e coppe contro 11.