Quattro baby alla corte di Mourinho

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La nuova Roma di Mourinho sarà una squadra competitiva, sostenibile e con l’innesto di alcuni giovani. La rosa sarà compsota da 18 elementi più quattro ragazzi della Primavera. Si tratta di Darboe, Zalewski, Ciervo e Providence. I primi due hanno già esordito con i grandi e si sono messi in evidenza. Sono i quattro prodotti del vivaio su cui la Roma ha deciso di puntare e che hanno contribuito a far meritare ad Alberto De Rossi la riconferma sulla panchina della Primavera.

Mourinho li valuterà e poi si deciderà il loro futuro. Tra i giovani potrebbe partire, invece, Villar che ha avuto diverse richieste potrebbe rientrare in qualche scambio. Lo spagnolo rappresenterebbe una plusvalenza sicura. Il quinto del vivaio è Calafiori. Ha richieste dalla Premier e da un paio di squadre della Serie A, ma la Roma non sembra intenzionata a privarsi del terzino che sarà il vice-Spinazzola anche per la prossima stagione.