Quartieri Spagnoli, l’omaggio di Bruno Conti a Maradona – VIDEO

Nel giorno della sfida contro il Napoli, la Roma ha inviato una delegazione ai Quartieri Spagnoli guidata da Bruno Conti sotto il murale dedicato a Maradona per celebrarlo. Come riporta Jacopo Aliprandi con un tweet poi, insieme alle tante maglie azzurre sono comparse una sciarpa della Roma e una maglia di Totti. L’ex capitano giallorosso non a caso era molto legato al “pibe de oro”.

Il commovente omaggio di Bruno Conti e dell’#ASRoma a Diego Armando Maradona ❤️ pic.twitter.com/j3zOP6NUPB — AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2020

Quartieri spagnoli, #Napoli. Sotto al murales di #Maradona una sciarpa della Roma e la maglia di #Totti per ricordare e celebrare il Pibe de Oro. #ASRoma #NapoliRoma pic.twitter.com/3RQTuQfElT — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) November 29, 2020