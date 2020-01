Quando 31 tiri in porta non bastano

È stata una partita stregata, ma con una Roma capace comunque di fare 31 tiri in porta, dai quali potevano uscire due o tre gol: queste le chiavi interpretative fornite da Paulo Fonseca domenica sera, dopo la sconfitta con il Torino. La spinta dei giallorossi in effetti c’è stata, ma solo sette conclusioni sono finite nello specchio della porta. L’integrazione Pellegrini-Zaniolo-Florenzi ha funzionato peggio delle ultime uscite e anche per questo le cose migliori nella seconda frazione di gara sono venuti dalle fiammate di Perotti, sorprendentemente sostituito a 15 minuti dalla fine. Lo scrive il Corriere dello Sport.