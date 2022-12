Qatar 2022, Argentina in semifinale: battuta l’Olanda ai rigori. Dybala ancora in panchina

Dopo la Croazia, è l’Argentina l’altra semifinalista al mondiale in Qatar. La squadra di Scaloni ha sconfitto 2-1 la squadra di Dalic grazie ai gol di Molina e al rigore di Messi. Primo tempo dominato dalla squadra di Scaloni con che ci prova già al 4′ minuto con De Paul e che passa in vantaggio grazie ad una magia di Messi che serve perfettamente Molina che deve solo spingerla in porta. Nella ripresa l’Argentina prova a spingere a trovare sull’acceleratore ed è proprio Messi a trovare il gol del raddoppio al 71′ su rigore per un fallo di Dumfries su Acuna.

L’Olanda non ci sta e prima trova la rete del pareggio al minuto 83 grazie a Weghorst e poi allo scadere trova il gol del pareggio ancora una volta con Weghorst che costringerà le due squadre ad andare ai tempi supplementari che però non basteranno. Si decide tutto quindi ai calci di rigore con Van Dijk e Berghuis che però sbagliano dal dischetto e con Lautaro Martinez che regala la semifinale all’Albiceleste. Ancora nessun minuto giocato da Paulo Dybala nonostante i 120′ giocati.