Punto d’orgoglio. La Roma fatica e rimonta l’Atalanta con il gol dell’ex Cristante

Il Tempo (T. Carmellini) – Un’ora di sofferenza, sottomissione, fatica, lì dietro costretta alle corde. Poi un finale in crescendo nel quale riacciuffa un punto e sfiora il colpaccio: che forse, oggettivamente, sarebbe stato troppo. È la Roma uscita miracolosamente quasi indenne dalla sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta caterpillar di Gasperini, perché dopo quanto visto contro il Torino il pronostico era sicuramente un altro e in molti temevano il peggio.

E così non è stato solo per l’imperizia dell’attacco nerazzurro che trita i giallorossi per buona parte di gara, va in vantaggio con Malinovskyi, poi sbaglia molto sotto porta, trova un Pau Lopez in serata e nella ripresa a mezz’ora dalla fine sbaglia con Muriel il gol che avrebbe chiuso i giochi. Lì gira la partita, perché sette minuti dopo arriva il secondo giallo (e quindi il rosso) per Gosens che lascia i bergamaschi in dieci e rianima la Roma.

Gli ultimi venticinque minuti trasmettono un’altra partita nella quale la Roma con l’uomo in più e rinsavita mentalmente, prova e riesce a raddrizzarla. La firma ce la mette Cristante uno dei tanti ex di turno, ma Gollini fa il fenomeno rispondendo a quanto fatto in avvio dal collega spagnolo e sbarrando la strada a Dzeko prima e Carles Perez poi. Finisce così, 1-1 e tutti a casa.

Un punto che a questa Roma, comunque settima, va benissimo visti i precedenti che non hanno mai visto i giallorossi vincere contro l’Atalanta negli ultimi sette scontri diretti. L’unica speranza per Fonseca è che questo punto possa essere di stimolo morale ai giallorossi in vista della partita, anzi delle partite, che più contano a questo punto. Quelle con il Manchester United in programma giovedì prossimo in Inghilterra e il 6 maggio all’Olimpico.