Puniti Nzonzi, Santon e Fazio

Il Messaggero (A.Abbate – E.Trotta) – Chiusura mercato senza sussulti per la Roma con il solo Olsen allo Sheffield e Ciervo alla Sampdoria. E’ pugno duro con gli esuberi Santon, Nzonzi e Fazio. Ai tre non è stata concessa la risoluzione perchè hanno rifiutato diverse offerte allettanti e ora finiscono fuori rosa. Diverso il comportamento di Pastore: l’argentino non aveva proposte e per questo lunedì ha rescisso il contratto con buonuscita.

Nzonzi era corteggiato in Francia, ma dall’entourage del calciatore trapela che il transalpino vuole onorare l’ultimo anno di contratto. Una pretesa che alla Roma suona come una presa in giro. Pinto non aveva previsto entrate a centrocampo senza uscita e così è stato: sono rimasti Diawara e Villar.