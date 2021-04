Psg, Pochettino: “Il futuro di Florenzi? Ne parliamo a fine stagione, per noi è un top player”

Anche il futuro di Alessandro Florenzi è ancora incerto. Molto probabilmente il terzino rimarrà a Parigi, visto che il diritto di riscatto è fissato a solo 9 milioni di euro, ma nelle ultime ore si è fatta avanti anche l’Inter. Per il momento Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, non si è voluto esporre sul futuro dell’ex Roma. Queste le sue parole in conferenza stampa in vista della gara contro il Saint-Etienne:

“L’interesse dell’Inter per Florenzi? Sono solo voci, non commentiamo le indiscrezioni. Siamo ancora in tre competizioni, è la cosa più importante. Siamo tutti concentrati su questo. Ne parleremo a fine stagione quando gli obiettivi saranno raggiunti. Cosa penso di Florenzi? Che è il migliore, come tutti gli altri nella mia squadra. Deve aiutarci a vincere le partite e raggiungere gli obiettivi prefissati“.