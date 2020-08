Proposta dall’Ucraina: Mykolenko

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Cosa c’è di meglio di un ritorno nella terra dove si è stati re? Per questo Fonseca ha deciso di trascorrere parte delle vacanze in un resort sul Mar Nero. In Ucraina l’allenatore portoghese ha dato il meglio di se, vincendo trofei con lo Shakhtar Donetzk. E proprio dall’Ucraina alcuni intermediari stanno spingendo verso Roma alcuni giocatori. In primis è stato offerto Tomasz Kedziora, terzino destro classe 1994 e titolare nella Nazionale polacca. E poi Vitalij Mykolenko, quello che piace di più, terzino sinistro classe 1999. Su quest’ultimo ci sono però anche Napoli, Inter e Milan.