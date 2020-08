“Pronto, Dzeko…?”. Pirlo chiama il centravanti e progetta il super tridente con Edin, Ronaldo e Dybala

La Gazzetta dello Sport (F. Della Valle) – L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, è sceso in campo in prima persona per portare Edin Dzeko in bianconero. Il neotecnico, infatti, ha chiamato l’attaccante bosniaco, spiegandogli le sue idee di gioco e la sua stima nei confronti del numero 9 romanista. Si è parlato anche di tattica e di equilibri, che Pirlo è convinto di poter trovare, anche facendo giocare contemporaneamente Dzeko, Ronaldo e Dybala. Ora il centravanti sembra definitivamente convinto dalla scelta di lasciare la Capitale. La Roma, intanto, aspetta di parlare con lui e capire la sua intenzione: se dirà di voler andare via, la società troverà un accordo definitivo con la Juventus, altrimenti è disposta a tenere Edin a Trigoria. Intanto l’Inter guarda interessata la vicenda, visto che Dzeko rimane uno dei principali obiettivi di Antonio Conte.