Primo posto da blindare

Il Tempo (F.Biafora) – Questa sera la Roma ha voglia di dimostrare che quanto accaduto al San Paolo è soltanto un incidente di percorso e non il primo allarme di un periodo negativo. La lista delle assenze è molto lunga, ma l’intenzione di Fonseca è quella di dare continuità al 3-4-2-1 e di chiedere un piccolo sforzo ad alcuni titolari come Ibanez e Spinazzola. C’è anche Pellegrini che sarà sulla linea dei trequartisti con Perez dietro a Mayoral. Partirà dalla panchina capitan Dzeko che è destinato a subentrare nella ripresa. Con l’allenatore in conferenza c’era anche Cristante che ha parlato del suo nuovo ruolo: “Mi sto trovando bene in questo momento, stiamo facendo delle buone partite e stiamo costruendo bene da dietro“.